Roman Nesterovski : „Mul on hingel praegu kõige paremad tunded! Olen väga õnnelik oma ülemineku üle. FCI Tallinn on supermeeskond ja tingimused on siin ka kõige-kõige paremad! Arvan, et liitumine FCI Tallinnaga on suur samm nii minu kui ka mu pere jaoks! Olen kindel, et annan klubi heaks endast kõik ja koos saavutame palju!“

Ka FCI Tallinna peatreener Aleksandr Puštov jäi üleminekutega väga rahule: „Kahtlemata annavad need mängijad meile palju juurde! Need üleminekud olid meil juba detsembrist saati plaanis ja nagu oli ka klubi soov – tahtsime näha eelkõige kohalikke mängijaid.

Arvestades fakti, et meie klubist lahkus Nikolai Mašitšev, siis oli meil vaja säärast ääremängijat nagu Nesterov. Arvan, et Kirill on igati õige valik. Lisaks sellele näen, et tal on väga suur tahtmine areneda. Veelgi enam – Kirill on mitmekülgne mängija, kes oskab mängida ka teistel positsioonidel.

Roman Nesterovski on aga väga kogenud mängija ja usume, et tema tase ja liidriomadused annavad palju lisatugevust ja stabiilsust meie kaitseliinile. Ees on ootamas pikk ja keeruline hooaeg, millega usun et saame Romani abiga hakkama!“

Nii Nesterovski kui Nesterov on saanud oma jalgpallihariduse Narvas. Nesterov mängis aastail 2008-14 Venemaa tugevuselt kolmandas liigas Voroneži oblasti Liski Lokomotivi eest, kus sai kirja 162 mängu ja 29 väravat.

2014. aasta suvel vahetas ta klubi Voroneži Võbor-Kurbatovi meeskonna vastu, ent pärast antud meeskonna pankrotistumist liitus ta 2015. aasta suvel Narva Transiga. Pooleteise aasta jooksul mängis ta Transi eest 48 korral ja lõi 9 väravat.