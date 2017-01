Inglismaa karikavõistluste päeva nimekaim duell on Evertoni ja Leicester City mõõduvõtt. Aega läks, enne kui tulevärk peale hakkas, aga siis löödi vähem kui kaheksa minutiga kolm väravat!

7:48 - There were just 7 minutes and 48 seconds between Everton taking the lead and Leicester going 2-1 up at Goodison Park. Eclipsed.