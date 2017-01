NBAs peeti möödunud ööl kaheksa mängu. Suurfavoriit Golden State Warriors teenis 31 võidu kõrvale kuuenda kaotuse, jäädes kodus alla Memphis Grizzlies'ile. Houston Rockets võitis Orlando Magicu vastu aga oma seitsmenda järjestikuse kohtumise ning jätkab läänekonverentsis kolmandal kohal.



Eurooplaste jaoks oli aga päeva oodatuim duell New York Knicksi ja Milwaukee Bucksi vahelises matšis, kus omavahel läksid vastamisi lätlane Kristaps Porzingis ja kreeklane Giannis Antetokounmpo - kaks noort eurooplast, kellest saavad ilmselt ühed paremad NBAs mänginud Vana Maailma pallurid.



Knicks oli võõrsil parem 116:111, kuid nii Porzingis kui Antetokounmpo said kirja korraliku statistika: lätlaselt 24 punkti, kuus lauapalli ja kolm kulpi, kreeklaselt 25 silma, samuti kuus lauapalli ja viis blokeeritud viset. Põhja-Ameerikas lööb laineid aga Porzingise stiilinäide:

