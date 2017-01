Pikalt San Antonio Spursis mänginud korvpallur Matt Bonner otsustas eile 36aastasena karjäärile joone alla tõmmata ning andis sellest teada humoorika videoga.

Punajuukseline Bonner on NBA sõprade seas tänu oma heale huumorisoonele ja tema mitmele hüüdnimele (Red Mamba, Red Rocket - toim.) heas mõttes legendaarne mängija. Oma nime on Bonner ajalooannaalidesse jätnud ka kahe NBA tiitliga, mille ta võitis just Spursiga.

Hooajal 2010/11 oli Matt Bonner NBA parima käega kaugviskaja - ta tabas kolmepunktiviskeid 45,7% täpsusega. (RONALD MARTINEZ)

Keskmise punktisaagi poolest jäi Bonneri mängijakarjääri parimaks hooajaks 2003/04 hooaeg Itaalias Sitsiilia Messina klubis. Ameeriklane kogus Saapamaal 19,2 punkti ja 9,3 lauapalli mängu kohta, NBAs ta emmas-kummas kategoorias kahekohaliste arvudeni ei jõudnud.