Viimasel paaril aastal on Hiina jalgpalliklubid üleminekuturul kulutanud hiiglaslikke summasid ning tundub, et asiaatide hullusel pole piiri: väidetavalt on Hiina klubide suurimateks sihtmärkideks praegu Tottenham Hotspuri Dele Alli ning Harry Kane, kellele on klubid nõus maksma 933 000 euro suurust nädalapalka.

Hiinlased on Allit ja Kane'i jahtimas seetõttu, et enamik Aasiasse siirduvad mängumehed on küll endale Euroopas nime teinud, kuid nende parim-enne on möödas, mistõttu peetakse Hiina kõrgliigat sarnaselt USA Major League Soccerile vanakeste pensionikoduks.

Harry Kane (vasakul) ja Dele Alli. Muide, Alli on viimases kolmes Premier League'i mängus löönud kokku kuus väravat. (GLYN KIRK)

Alli ja/või Kane'i palkamine muudaks aga olukorda selgelt ning ilmselt seetõttu ongi klubid nõus niivõrd suure palganumbriga. Samas on äärmiselt ebatõenäoline, et inglastel oleks huvi Hiina siirduda. On Alli ja Kane ju Spursi suurimad staarid ning klubil läheb tänavu Premier League'is hästi. Lisaks teenivad nad juba kodumaal miljoneid.

Lisaks Spursi duole on Hiina klubid väidetavalt vaatamas ka Liverpooli ründaja Daniel Sturridge'i ja Evertoni poolkaitsja Ross Barkley poole, ehkki Alli ja/või Kane oleks hiinlaste esimene valik.

Praegu on maailma enimteenivaim mängija endine Manchester Unitedi ründaja Carlos Tevez, kes teenib leiba - üllatus-üllatus - just Hiinas. Shanghai Shenhuas teenib ta tervelt 720 000 eurot nädalas.