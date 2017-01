Ott Tänaku meeskonnakaaslane M-Spordis Elfyn Evans ütles, et mullu oktoobris 16aastaseks saanud soomlane Kalle Rovanperä on juba praegu piisavalt kiire, et autoralli MM-sarjas osaleda.

Rovanpera võitis mullu Škoda Fabia R5 roolis Läti meistrivõistlused ning Evansi hinnangul on soomlane väga andekas. "Pole saladus, et ta on WRC autoga palju sõitnud, aga 16aastase kohta on ta väga hästi hakkama saanud. Ma ei mäleta, mida ma 15- või 16aastaselt tegin. Arvatavasti unistasin WRC masinaga sõitmisest," naljatles Evans.

Elfyn Evans. (PASCAL POCHARD CASABIANCA)

Ehkki Rovanperä on võistelnud peamiselt kodumaal ning just Lätis, on Evans kindel, et Rovanperä on MM-sarja jaoks juba praegu valmis.

Rovanperä ralligeenid pärinevad tema isalt Harrilt, kes sõitis MM-sarjas aastatel 1993-2006. 111 rallil osalenud meie põhjanaaber noppis ühe võidu, 15 poodiumikohta ja 77 katsevõitu.