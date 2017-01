Eugenie Bouchard (WTA 46.) on tennisemaailma üks kaunemaid naisi, kuid sellest hoolimata on kanadalanna suunas tehtud surmaähvardusi.

Bouchard on lisaks ilule naistetennise üks populaarsemaid mängijaid ning talle meeldib poseerida ka ajakirjade kaantel. Ent Bouchard ei tee seda enda sõnul kuulsuse saamiseks, vaid ta üritab lihtsalt karjäärist maksimumi võtta.

"Muidugi on inimesed kadedad, kuid vihkajate olemasolu tähendab ju seda, et oled elus midagi saavutanud," filosofeeris Bouchard intervjuus Austraalia väljaandele WA Today. "Tennis on minu jaoks number üks, mitte fotosessioonid."

2014. aasta oktoobris maailma edetabelis lausa viiendat kohta hoidnud põhjaameeriklanna sõnul on tal palju toetavaid fänne, ent leidub ka neid, kes soovivad Bouchardile halba. "Näiteks olen saanud surmaähvardusi," ütles ta.