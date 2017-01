Aegade üks edukamaid naismäesuusatajaid, sloveen Tina Maze, lõpetas täna kodusel Maribori MK-etapil ametlikult karjääri. Täpselt samas kohas tegi 33aastane naine 18 aastat tagasi oma MK-debüüdi.

Maze on olümpiamängudelt võitnud neli medalit, neist kaks kuldset. MMidelt on muusikalembelise naise saak rammusam: üheksa medalit, millest neli on kullakarva ja viis hõbedat. Lisaks suurvõistluste tiitlitele võitis Maze 2013. aastal MK-sarja ning kokku oli ta parim 26 MK-etapil.

Tina Maze teatas lõpetamisotsusest mullu oktoobris. (HANS KLAUS TECHT)

Viimasel paaril hooajal pole Maze aga kuigi palju võistelnud. 2015/16 hooaja võttis ta õpingutele keskendumiseks vabaks ning teenis Maribori ülikoolist algklasside õpetaja kraadi.

Õpetamishimulisele Mazele meeldib ka muusika. 2013. aastal üllitas ta poplaulu "Minu tee on minu otsus", mis on YouTube'is kogunud ligi 340 000 vaatamist.