Inglismaa jalgpalli karikavõistlustel maadleb Manchester United praegu Readinguga, keda juhendab endine Unitedi keskkaitsja Jaap Stam. Kohtumise avapoolaeg on läbi ning Wayne Rooney jõudis vägeva tähiseni.

Nooruses ründajana mänginud, kuid viimastel aastatel rohkem keskväljal mütanud 31aastane Rooney lõi kohtumise avavärava, tänu millele on ta Unitedi särgis jala või pea saanud valgeks tervelt 249 korral.

Wayne Rooney väravat tähistamas. United juhib kohtumist praegu avapoolajal 2:0, Punaste Kuradite - nii fännid Manchesteri klubi kutsuvad - teise tabamuse sai kirja Anthony Martial. (OLI SCARFF)

Täpselt sama palju tabamusi on kirjas ka Bobby Charltonil ning ehkki Rooney on üritanud Readingu võrku taas sahistada, pole see tal veel õnnestunud. Ent pole hullu, Wayne. Teine poolaeg on ju veel ees!