Vaikselt. Hooaja algusest saati on oodatud, et Eesti tippmängijad esitaksid säravamaid partiisid. Täna tegutsesidki särtsakalt nii vennad Sokud, Rain Veideman, Gert Dorbek kui ka Janar Talts, kes kõik viskasid vähemalt 9 punkti ja tegutsesid ka muidu kasulikult. Vaid Arbeti sihik polnud eriti paigas. Tuleb loota, et meeste vorm on tõusuteel ning see avaldub ka edaspidistes rahvusvahelistes mängudes.

3. Kes oli rõõmsaim mees saalis?

Tasavägisele mängule vaatamata oli õhkkond saalis avapoolajal küllalt unine. Mängu elavdas teisel veerandil Taltsi hull rünnakuaja lõpus visatud kolmene ning sama perioodi viimasel sekundil Janar Jõesaare realiseeritud üleväljasööt. See kõik oli algus, sest minut hiljem võitis üks fänn tabava keskjooneviskega 500 eurot!

4. Kes olid paremad mängijad?

Harper tõi oma särginumbrile sobivalt 22 punkti. (Jörgen Norkroos)

Demonte Harper ja Janari Jõesaar. Tegelikult mängisid mõlemad meeskonnad ühtlaselt, vähemalt 8 punktini jõudis koguni kaksteist mängijat! Harper vedas taas kord Kalevit, tajus meeskonna rütmi hästi ja jõudis ise 22 punktini. Sügisel Tartusse elevust toonud Jõesaar oli jõulude eel jäänud karikafinaalis Harperi vastu sisuliselt kuivale, kuid võitles täna hästi ja viskas 15 punkti.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Kalevil nägi Matthias Tass, milline on noorte ja meeste mängu vahe. Teisel veerandil mängu sekkudes võttis Venky Jois ta kohe järjest üks-ühe vastu ette - ja edukalt. Pärastpoole ei saanud Alar Varrak äsja kodusel noorteturniiril säranud noormeest enam platsile saata - Martin Müürsepal on talle veel palju õpetussõnu edasi anda.

Tartu esitas 27 minutit hoopis soliidsema partii kui karikafinaalis. Ent siis ei leitud rünnakul enam sobivaid käike. Juurde on panna mõistagi mängu viimase kolmandiku arvelt.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?

Kalev mängib teisipäeval Audentese noortevõistkonnaga. 15. jaanuaril võetakse Ühisliigas vastu sarja üks soosikuid Krasnodari Lokomotiv-Kuban, kel 10 mängust 8 võitu.