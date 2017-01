Eesti korvpalli tippmängus alistas BC Kalev/Cramo Tartu Ülikooli 85:75 ning väljakul oli hoopis teine meeskond kui kaks päeva varem Riia VEFi vastu.

"Me ei rääkinud kahe mängu vahel taktikast, rääkisime muust," nentis Kalevi peatreener Alar Varrak.

"Teadsime, et sel hooajal oli palju jäänud tuhhi taha. Oleme sellest rääkinud treeneritega, koos meeskonnaga. Nüüd leidis võistkond ühiselt, et kõige rohkem saame edasi minna oma ühtsuse osas. Jagasimegi rohkem palli, üheksa meest tegi skoori ja ses vallas oli näha edusamme. Rääkisime sellest eile rahulikus õhkkonnas pikalt - kõik panid käed alla, et peame olema ühtsemad."