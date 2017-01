Tour de Skil on jäänud läbida veel vaid lõputõus. Tänase eelviimase etapi, meeste 15 km ühisstardist klassikasõidu, võitis Martin Johnsrud Sundby.

Tegu oli tänavuse Tour de Ski esimese etapiga, mida ei lõpetanud esimesena Sergei Ustjugov. Venelane sai Val Di Fiemmes kirja teise koha. Lõpukilomeetril Sundby rünnaku maha maganud Ustjugov kaotas lõpuks norrakale 2,2 sekundit. Kolmas oli Matti Heikkinen.

Ustjugov ja Sundby on kahel kõrgemal kohal ka võistluse üldarvestuses. Homse viimase vabatehnikaetapi eel on Ustjugovi edu 1.11. Kolmas on šveitslane Dario Cologna (+2.04).

Naiste 10kilomeetrise ühisstardi võitis Stina Nilsson, kes tõusis ka tuuri liidriks. Rootslanna edu Heidi Wengi ees on 19,2 sekundit.