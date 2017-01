Liverpool FC tähtsad ninad on mängijatele jaganud käitumisjuhised: klubi Melwoodi treeningbaasi väravate taga ootavatele fännidele ei ole enam soovitatav autogramme jagada, kirjutab Echo.

Liverpool võõrustab Inglismaa karikavõistluste kolmandas ringis pühapäeval Plymouth Argyle’i meeskonda. Melwoodi müüride vahele treenima naastakse esmaspäevast ja seda alguskuupäeva kannavad ka uued käitumisjuhised. Kui mängijad tingimata tahavad fännidega suhelda, siis keelatud see otseselt pole, ent sportlastel on üldjuhul soovitatud autogramme või selfisid jahtivaid toetajaid eirata.

Melwoodi treeningbaasi viib täiesti tavaline Inglismaa magalatänav. See uhke Ferrari kuulub Mario Balotellile. (Vida Press)

Vastavasisulise juhise kehtestamise põhjus on Melwoodi asukoht – treeningbaasi viib kitsas majadega palistatud tee ning sinna kogunevad fännid on ristiks kaelas kohalikele elanikele ja autoga liiklejatele. Väidetavalt on viimastel kuudel klubile laekunud mitmeid kaebusi toetajate käitumise kohta.

Sügisel Õhtulehe jalgpallisaatele "Unibeti Vutihullus" antud intervjuus rääkis Klavan, et harilikult on mängijaid seal ootamas ohtralt fänne: "Näed neid inimesi, kes Melwoodi treeningkeskuse suletud väravate taga ootavad lihtsalt selleks, et sind korraks sisse minnes ja korraks ära minnes näha – see on päris huvitav. Olenevalt olukorrast võib neid olla paarikümnest paarisajani."