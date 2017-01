Maik-Kalev Kotsar ja South Carolina võtsid eile USA ülikoolikorvpalli kõrgeimas divisjonis järjekordse võidu, kui koduväljakul alistati 79:68 Texas A&M.

"Maik Kotsar oli ainuke, kelle peale ma täna korraks ärritunud olin, kuid ta vastas sellele nagu tšempion, näidates teisel poolajal suurepärast kaitsemängu," sõnas Martin.

Video pressikonverentsist (Kotsari osa umbes 3.50 peal):

Meeskonna suurimaks probleemiks peab peatreener praegu kaitselaua kontrollimist, milles on oma roll ka eestlasest korvialusel jõul. Siiski on Martini arvates see mure lahendatav ja sellega tegeletakse.