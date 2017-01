Läinud öösel peeti korvpalliliigas NBA ridamisi mänge ning põhjust rõõmustamiseks oli taas meie lõunanaabritel, kui lisaks Kristaps Porzingisele on aina enam esile kerkimas ka Davis Bertans.

24aastane lätlane viskas oma NBA karjääri kõrgemaid 21 punkti ning viis San Antonio 102:85 võiduni Charlotte´i üle. Lätlane tabas viiest teele saadetud kolmepunktiviskest neli, ühe kahese ning kaheksast vabaviskest läbis korvirõnga seitse.

Huvitav statistiline näitaja on ka see, et kui Bertans on visanud mängus vähemalt ühe punkti, pole meeskond kaotanud ühtegi mängu. Samuti on väärt saavutus see, et lätlasest tagamängija võimas pealtpanek valiti mängudeõhtu parimaks soorituseks.