"Rajad olid mõlemal pool rasked," sõnas Saarepuu. "Pigem on Raido seisund järjest paremaks läinud. Rohkem kui kuu on veel MMini minna, loodame, et õnnestub 1.18st veel kärpida."

Eilne vabatehnika sprindivõistlus Saarepuu hinnangul ebaõnnestus, sest ükski eestlane kvalifikatsioonist 30 parema sekka ei murdnud. Sealgi oli meie parim Ränkel (32. koht, +9,07), kel jäi veerandfinaalist puudu 0,4 sekundit. MK-hooaja kahel esimesel sprindivõistlusel punktikohale jõudnud Marko Kilp oli 46. (+10,45). Ülejäänud mehed jäid kohtadele 68 ja tagapool.

Otsest ebaõnnestumise põhjust ei osanud Saarepuu välja tuua. Vähemalt tervised olla meestel korras. "Haigena me võistlema ei lähe," lisas ta. "Raido ja Marko mõtted on juba Toblachi MK-l (järgmine nv - M.T.), kus on kavas uisusprint ja uisu tiimsprint. Ei saa ebaõnnestumisse kinni jääda, tuleb edasi minna."

Kui vaadata Lahti sprindist pisut kaugemasse minevikku, hakkab silma, et Ruka ja Lillehammeri klassikasprindis Eesti spordisõpru rõõmustanud Kilp pole üheski vabatehnikasprindis (Davosi ja Val Mustairi MK) kvalifikatsioonist edasi murdnud. Veebruari lõpus Lahtis toimuval MMil on kavas aga just vabatehnikasprint.

Saarepuu sõnul olla need tulemused pigem kinni 23aastase Kilbi seisundis, mitte sõidutehnikas. "Häirekella küll ei löö. Marko on varem uisusprindis väga häid sõite teinud," ütles ta.

"Trennis on kõik okei, võistlustel pole olnud head värskust, mis oli hooaja alul. Nagu Marko on öelnud, tema põhisõit on Lahti MMil, sinnani on veel aega. Kindlasti ei muretse me seepärast, et uisus pole välja tulnud. Usun, et saame ka selles tehnikas heasse hoogu."

Kui tähtis oli Lahtis käik MMi silmas pidades luureinfo mõttes? "Ega rajad olid meestel iseenesest teada, mõnd väikest nüanssi oli muudetud. Kahju, et suusavahetus ära jäi (programm muutus reedel valitsenud 26 külmakraadi tõttu - M.T.), oleks saanud reaalselt pool MMi programmist ära teha.

Aga poolteist kuud enne MMi nendel radadel on igale sportlasele hea ja mingi kindlustunde ikka annab."