Ameerika väikelinnas elav ema läheb

esimest korda koos oma väikese tütrega

New Yorki sõbrannat külastama. Nad

maanduvad Kennedy lennuväljal ja võtavad

sealt takso. Tänavanurkadel on

näha väga lühikeste seelikute ja poolpaljaste

rindadega naisi. Väike tütar küsib:

"Emme, mis need tädid siin teevad?"

"Nad ootavad, et nende mehed nad töölt

koju sõites peale võtaksid," vastab ema.

Taksojuht noomib: "Pole ilus, et lapsele

valetada. Tuleb öelda tõtt, et need on litsid."

"Ema, kas litsidel lapsi ka on?" küsib

tüdruk.

"Jah, tütreke, sest muidu poleks meil

taksojuhte," vastab ema.