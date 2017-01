Peame ennast korvpallirahvaks, kuid peale Audentese on meistrivõistluste meeskondade komplekteeritust vaadates kristallselge: puudust tuntakse tasemel eestlastest.

Meie mõistes ei saa mängijate valiku üle kurta BC Kalev/Cramo ega Tartu Ülikool. Kui esimene on Eesti rikkaim klubi ning võib endale koduste konkurentidega võrreldes lubada küllaltki sügavat ja kvaliteetset koosseisu, siis Tartu on mullusega võrreldes vähenenud eelarvest hoolimata saanud kokku huvitava seltskonna ning Cramole on hambaid näidatud küll ja veel. Tõsi, Gert Kullamäe on pidanud vahel mängijaid võtma Tartu esiliigatiimist ning treeningutel pole alati olnud võimalik viis-viie vastu mängida.

Gert Kullamäe oli eelmisel nädalal ametis Eesti U18 koondise abitreenerina. (Jörgen Norkroos)

Rapla on sisuliselt hooaja algusest saati otsinud lisa korvi alla ning treeningutel ollakse samuti kohati raskuses viis-viie vastu treenimisega, sest küllaldase tasemega mängijaid pole piisavalt ning niisama trennikehi pole ju mõtet kaasata.

Pärast ekskoondislase Kristo Saage lahkumist Valgast ütles meeskonna mänedžer Antti Vasar Postimehele, et täiendust peab otsima Lätist, sest Eestist lihtsalt pole kedagi võtta.