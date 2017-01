"Mis nad siis tulevad meie õue peale kaklema?" küsis Tõnisson Oskar Lutsu "Kevades". Sama võib praegu mõelda Dakari ralli 12kordne võitja Stephane Peterhansel, kes peab tänavu esikohale kompromissitut võitlust autorallimaailma pikaaegse valitseja Sebastien Loebiga.

Möödunud nädalavahetusega sai murtud 38. Dakari kõrberalli selgroog. Eile pidasid võistlejad maailma hõredaima õhuga pealinnas, merepinnast 3640 meetri kõrgusel asetsevas La Pazis puhkepäeva, et täna 322kilomeetrise seitsmenda kiiruskatse raames Boliivia pealinnast Uyunisse sõita.

Nagu Dakaril alati, on tänavugi maailmas suurima tähelepanu all olnud autode konkurentsis toimuv. Viie senipeetud kiiruskatsega (laupäevane kuues jäi lausvihma poolt mülkaks muudetud teede tõttu ära) on selles arvestuses selgunud juba nii mõndagi – favoriidiks võidule on Peugeot’ga sõitev prantslane. Ent kes täpselt?

Kollanokk Loeb