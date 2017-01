Eesti meeste käsipallikoondise kapten Martin Johannson tõdes pärast EM-valikmängus Kosovo üle saavutatud 27:23 (14:10) võitu, et matši lõpusirgel lubati 24:19 edu minimaalseks kahaneda oma lohakusest tulenevalt.

"Arvasime, et kõik on tehtud. Tolle hetkeni olime tervet matsi kontrollinud ja pidevalt nelja-viie väravalist vahet hoidnud. Aga tuli välja, et ei olnud veel tehtud. Põlv läks sirgeks, rünnak seisis, me ei saanud palli hoo peale ning Kosovo, kel polnud midagi kaotada, tuli hurraaga peale ja nii ta ärevaks läks. Õnneks kukkus lõpuks ikka meile see võit," sõnas Johannson.

Eesti suur probleem tänases mängus oli positsioonirünnak, mis järjekindlalt tõrkuma kippus. "Kindlasti saanuksime paremini. Eks mõlemal meeskonnal oli künkaline reis (tagasisõit Kosovost venis lennuprobleemide tõttu kahepäevaseks – toim) kontides, aga saanuksime kohtade leidmise ja viskepositsioonide väljamängimisega edukam olla," märkis Johannson.

Kuidas kolmapäeval Türgi vastu edukam olla? "Distsipliinist ja mänguplaanist tuleb kinni pidada. Lohakusi ja pallikaotusi tuleb vältida, sest mida enam on pall meie käes, seda suurem võiduvõimalus."

Kes on kolmapäeval favoriit? "Meie mängime kodus."