Eesti meeste käsipallikoondis teenis kahes EM-valikmängus Kosovoga kokku kuus 7 meetri karistusviset. Peatreener Rein Suvi usaldas neid sooritama Jürgen Rooba, kes ei eksinud kordagi.

Lisaks viskas Rooba kahe kohtumise peale kokku veel üheksa väravat mängust ja on 15 tabamusega hetkel Eesti resultatiivseim mängija selles EM-valiksarjas. "Hea meel, et välismaal oldud aeg on mind palju arendanud ja saan selle kõik meeskonnale edasi anda. Kui tulemuseks on säärane [liidri]roll, siis tuleb seda kanda," sõnas Rooba.

Mis on aga Saksamaa 2. Bundesliga klubis Nordhorn-Lingen mängiva Rooba salanipp 7 meetri karistusvisete puhul? "Ega väga suurt nippi ole. Tuleb rahulikuks jääda ja enesekindlalt viskama minna. Muidugi tuleb vastase väravavahi liikumist jälgida ja vastavalt sellele visata."

Kolmapäeval ootab Eestit järgmine matš, kui vastaseks Türgi. Võit tagaks koha põhivalikturniiril. "Türgi on kindlasti Kosovost teistsugune vastane, sest neil on tagaliinis rohkem viskejõudu. Teine mäng Kosovoga erines esimesest just sellepoolest, et Kosovo viskas tagant rohkem ja kuigi teadsime, et see võib tulla, siis ei suutnud blokke ette saada. Kindlasti peame kaitsetegevust parandama ja viskeprotsenti tõstma. Täna jäi liiga palju 100% väravavõimalusi (nõnda nimetatakse käsipallis olukordi, kus viskaja on väravavahiga silmitsi – toim) realiseerimata," rääkis Rooba.

Kes on kolmapäeval favoriit? "Ei tahaks öelda, et meie. Aga kui paberil meeskondi võrrelda, siis mina ütleks, et meie oleme."