JALGPALL

Huvitaval kombel ei lähe tänasele FIFA galaõhtule mitte ükski Barcelona jalgpallur. Nimelt seavad klubijuhid prioriteediks järgnevaks mänguks valmistumise. See aga vutifännidele ei meeldi.

A shame, as they've done well in the FIFPro World XI award. This tantrum is a bit disrespectful to those many pros who voted for them. https://t.co/0waCTqkdci — Matt Slater (@mjshrimper) January 9, 2017



Barcelona not going to Zurich today. I can't be the only one thinking it's a bit odd to announce that today? — Sid Lowe (@sidlowe) January 9, 2017