Vincent Janssenit vaevab põud, väravate põud . Mullu 27 tabamusega Hollandi kõrgliiga parimaks väravakütiks tõusnu liitus suvel Tottenhamiga, kuid hollandlane on kõikide sarjade peale kokku teinud 33 pealelööki, mis pole leidnud teed väravasse (penaltid välja arvatud - toim.). See on Premier League'i klubide ründajate arvestuses kõrgeim näitaja.

Londoni Chelsea legendi John Terry karjäär on loojangul, kuid keskkaitsja ei loobu punaste kaartideta! Chelsea 4:1 võidumängus Peterboroughi vastu eemaldati Terry 67. minutil platsilt, mis tähendab, et just tema on teeninud Londoni tiimi kaks viimast punast kaarti.