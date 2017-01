Eesti tennise esinumber Anett Kontaveit on vigastusest piisavalt paranenud, et saab kaasa lüüa aasta esimesel suure slämmi turniiril ehk Austraalia lahtistel meistrivõistlustel. Maailma edetabelis 120. kohal olev tallinlanna pääses ühtlasi otse põhitabelisse.

"Kurb uudis kõikidele fännidele," kirjutas Kontaveit möödunud aasta lõpus oma Facebooki fännilehel. "Tais treeninglaagris venitasin jalalihast ja pean võistlustest mõneks ajaks kõrvale jääma. /.../ Ma ei osale Brisbane turniiril ega Australian Openil."

Õnneks on nüüdseks seis muutunud. Kontaveit on Eesti esinumber ka 8.-11. veebruarini Tallinnas toimuval Fed Cupi Euro-Aasia tsooni I grupi turniiril ning koondise kapten Märten Tamla sõnul pole praegu vaja muretseda, et meie liidrit seal vigastus segaks. "Anetiga on selline seis, et kuna ta sai Openil koha otse põhitabelisse, siis ta otsustas ikka Austraaliasse sõita," lisas Tamla.

Otse põhiturniirile pääsemine on oluline – 120. edetabelikoht tähendaks harilikult alustamist kvalifikatsioonimatšidest, mis algavad juba sellel kolmapäeval. Et keegi konkurentidest teeb Kontaveidile aga tee vabaks, peab meie piiga kõige varasemalt väljakule astuma alles tuleval esmaspäeval, mis annab jalale paar väärt puhkepäeva juurde. Algselt plaanis Kontaveit vigastuspausilt naasta 23. jaanuaril Prantsusmaal algaval ITFi turniiril.

Austraalia lahtiste põhiturniiri tabelid loositakse 13. jaanuaril. Loodetavasti on fortuuna tänavu Kontaveidi vastu veidi armulikum kui mullu – siis läks ta kohe avaringis vastakuti kolmandat asetust omanud hispaanlanna Garbine Muguruzaga ja kaotas 0:6, 4:6.