Imekaunite naistega ei saa lõbutseda vaid Cristiano Ronaldo, vaid professionaalsetel ja jõukatel vutimeestel on justkui magnet, mis seksikaid näitsikuid ligi tõmbab.

Erand ei ole ka serblaste vutitäht Aleksndar Kolarov, kellel oli väidetavalt võimalus (voodi)mõnusid nautida modelli Kristina Mijaceviciga, kelle ilu lummab iga endast lugu pidavat meest. Loo teeb aga põnevaks see, et serblane on, vaatamata peremuredele, jätkuvalt abielus ning tal on oma kaasaga kaks last.

Anonüümsete allikate väitel on Kolarovil aga Mijaceviciga afäär olnud juba pikemat aega. Kes oleme aga meie, et olla kohtumõistjad? Parem vaatame ja imetleme, millise naisega serblasest kaitsjal skoorida õnnestus.

