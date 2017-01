Täna käis kaheksa korda Eesti parimaks käsipalluriks valitud Patrail Tartus doktor Reedik Pääsukese vastuvõtul. "Esmane prognoos on nelja- kuni kaheksanädalane vigastuspaus, väike rebend on lihases ikkagi sees. Kolmapäeval sõidan Saksamaale koduklubi juurde, eks nemad teevad kah oma uuringud ja siis paneme täpse taastumisplaani paika," sõnas Patrail. Kirurgilist sekkumist ei tohiks vaja olla, trauma peaks paranema puhkuse läbi.

Patrail sai vigastada viis minutit enne Eesti 27:23 võiduga lõppenud kohtumise lõppu käsipalli kontekstis süütus olukorras. "Vastane hoidis minust kinni küll, aga käsipallis on see ju tavaline. Tundsin, et kraks käis vasakust säärelihasest läbi," meenutas Patrail juhtunut, mille järel võistkonnakaaslased ta platsi kõrvale ja hiljem riietusruumi pidid aitama. Spordihoonest lahkus Patrail juba karkude abil.

Hannover-Burgdorfi jaoks on Patraili uus trauma muidugi paha uudis. Äsja seljavigastusest paranenud eestlane on Saksamaa kõrgliigas 18 vooru järel kõrget viiendat kohta hoidva klubi jaoks tähtis mängija nii kaitses kui ka rünnakul. "Saksamaal on kõik kurvad nagu minagi, aga spordis kahjuks juhtub selliseid asju. Vigastusoht on alati olemas ja vahel läheb halvasti nagu minul seekord. Ebaõnn lihtsalt," lausus käsipallur.