"Mis ta siin ikka läheb, vaikselt. Jalg paraneb. Pole kaugel sellest, et varsti saan tagasi palliplatsile," lausub jalgpallikoondise keskkaitsja Enar Jääger reipalt vastuseks Õhtulehe päringule, kuidas läheb?

Jääger pole üle poole aasta jalgpalli mänginud, sest vigastas 11. mail Norra kõrgliigamängus Bodö/Glimtiga rängalt põlve ja käis juunikuus lõikusel. Sellest hoolimata kinnitab ta, et vaim on värske ja meel rõõmus. "Isu tagasi tulla on suur," lisab 32aastane kaitsja.

Ent tagasituleku juures on üks suur aga - kuhu tulla? Tema leping Oslo Valerengaga lõppes novembri alul ühes hooajaga ning selles klubis ta enam enda sõnul ei jätka. Norra satsi jõudis ta poolteise hooajaga esindada 20 liigamängus, mille jooksul lõi ka kolm väravat.