Möödunud suvel Poola kõrgliiga klubi Korona Kielcega liitunud Ken Kallastel tuleb endale ilmselt uut töökohta otsima asuda.

Meeskonna koduleht teatab, et vabaneda soovitakse seitsmest mängijast, kellest neljal on nüüd uue leivaisa otsimiseks vabad käed. Teiste hulgas ka Eesti koondise vasakkaitsjal.

Möödunud aasta juuli Kielcega liitunud Kallaste kaitses varasemalt teise Poola Zabrze Gorniku meeskonna värve. Praeguse tööandjaga sõlmis eestlane kahe aastase lepingu, millest on saanud täis jämedalt neljandik. See tähendab, et potentsiaalsel kosilasel tuleb kindlasti ka teatud üleminekusumma tasuda.

Kallaste mängis end kiiresti meeskonna põhikoosseisu, kui ta kuulus Poola kõrgliigas Kielce algkoosseisu 14 esimeses mängus. Seejärel hakkasid aga asjad allamäge minema - viimasest kuuest mängust on ta platsile saanud vaid 45 minutiks.

Võistkond alustas pärast pühadepausi taas treeningutega ning esimene mäng peetakse 11. veebruaril. Pärast 20 mänguvooru hoiab Kielce 16 meeskonna konkurentsis üheksandat kohta.