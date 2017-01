Rootsi kohus leidis riigi endise kergejõustikukoondise peatreeneri Ulf Karlssoni olevat süüdi Manchester Unitedi jalgpallistaari Zlatan Ibrahimovici laimamises.

Nimelt vihjas Karlsson möödunud aasta aprillis avalikul konverentsil, et Ibrahimovic manustas tema arvates Juventuse päevil (2004-06) sooritusvõimet parandavaid substantse. "Zlatan kasvatas Juventuses kuue kuuga oma lihasmassi 10 kilo võrra, see on nõnda lühikese ajaga võimatu," lausus Karlsson toona.

Karlstadi piirkonnakohus määras Karlssonile tolle sõnavõtu eest 24 000 Rootsi krooni (umbes 2500 eurot) suuruse trahvi. "Kohtu arvamus on see, et Ulf Karlssoni jutust kumas läbi viide sellele, et Zlatan kasutas Juventuses keelatud aineid," vahendab Reuters.