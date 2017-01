Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirist saab mammutvõistlus, mis koondab enda alla 23 protsenti kõikidest maailma jalgpalliföderatsioonidest. Jalgpall muutub veel globaalsemaks spordialaks kui kunagi varem, kuna maailma ühel suuremal spordipeol osaleb 2026. aastal suure tõenäosusega 48 meeskonda. Kuigi Eesti võimalused MMile pääseda teoreetiliselt suurenevad, siis tegelikult ei muuda täna Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) nõukogu koosolekul tehtav otsus Euroopa väikeriikide jaoks kuigi palju.

Kriitikud ütlevad, et tegemist on poliitilise otsusega, mille tagamõte on vaid võimu ja raha juurde kühveldamine. Samal ajal on suur osa jalgpallimaailmast ideed toetama asunud, kuna ala arengule paistab muudatus igal juhul kasuks tulevat. Toetajate poolel on ka Eesti Jalgpalli Liit.

Eelmise aasta alguses FIFA presidendiks valitud Gianni Infantino tegi MMi laiendamise oma peamiseks valimislubaduseks. Kui esialgu käis jutt sellest, et 32 meeskonna asemel võiks MMil mängida 40 tiimi, siis sügisel viis Infantino sujuvalt jutu 48 rahvuskoondisele. Telliti mahukad uuringud ning selgus, et just viimase formaadiga MM on FIFA jaoks kõige tulusam.

32 päeva, 80 mängu