Möödunud aasta parimaks jalgpalluriks valitud Cristiano Ronaldo elust on läbi käinud lugematul hulgal naisi, kuid tõsisemaid suhteid mäletame vaid üksikutel puhkudel.

Pärast seda kui Ronaldo 2015. aasta suvel Irina Shayk´ist lahku läks, pole portugallane avalikult maailma tutvustanud ühtegi oma pruutidest. Seda, kuni eilse õhtuni, kui FIFA jalgpalligalale ilmus maailma parim jalgpallur koos oma viimase silmarõõmu Georgina Rodriguez.

Sahinad, et Ronaldo ellu on tekkinud uus naine läksid käima eelmise aasta lõpus, kui paarikest esmakordselt koos nähti. Tänaseks tundub, et suhtest on koorumas midagi tõsist, sest 31aastast Madridi Reali supertähte just iga näitsikuga avalikel suurüritustel ei kohta.

Viimati oligi selleine au Shayk´il, kellega Ronaldo käis Ballon d'Or´i auhinna üleandmisel 2012. ja 2013. aastal.

Perfect RT"@Madrid_Indo A perfect family. Cristiano Ronaldo, Irina Shayk & CR Junior di karpet merah Ballon d'Or 2013 pic.twitter.com/SPZSMrU50l — AipAbdulLatif (@aip_abdulL) March 27, 2014

Kuidas päriselt asjad on teavad vaid asjaosalised ise, kuid eilsel galaõhtul Zürichis paistis paarike õnnelik.