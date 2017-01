Norra meedia tuli täna välja uudisega, mis lükkab ümber senised Therese Johaugi ja tema arsti Fredrik Bendiksen väited skandaalse huulekreemi kohta.

Nimelt sattus kohaliku ajakirjaniku kätesse saatusliku ravimi Trofodermini ostutšekk, mis tõestab, et kreem oli ostetud sootuks muul ajal kui asjaosaliste sõnutsi.

Nimelt väitsid nii Johaug kui Bendiksen, et huulekreemi ostjaks ja soovitajaks oli doktor ise. Eelnimetatute jutu järgi soetas Bendiksen ravimi Livignos viibides ja toimetas selle sportlasele isiklikult kätte.

Norra ajakirjaniku Ernst A. Lersveeni väitel on temal aga tšekk, mis tõestab, et huulekreem osteti hoopis päev varem teisest Itaalia linnast Seiser Almist. Samuti lisab kahtlust tõik, et apteeker, kellelt Bendiksen väidetavalt ravimi ostis, polevat enda sõnutsi arsti kunagi kohanud.

Siiski võib uue tõendi näol tegemist olla siiski ka juhusliku ostuga, kuid tšekk on asitõendinda edastatud Norra antidopingule. Komisjon teeb Johaugi lõpliku saatuse osas otsuse jaanuari lõpus.