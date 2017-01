Video on ilmselgelt valmistanud alaliidu opositsiooni poole hoidja. Muuhulgas jookseb mitmel puhul läbi võlts-Kaaberma ütlus "Alaliidu president on minu erakonnakaaslane" (Kaaberma ja vehklemisliidu president Margus Hanson kuuluvad mõlemad Reformierakonda - toim).

Videokeskkonda Youtube on postitatud video, kus hispaania-keelsele koomilisele intervjuule, mida sarnaselt Hitleri punkeri-stseenile kasutatakse sageli naljavideode valmistamiseks, on peale monteeritud eestikeelsed subtiitrid, mille teemaks vehklemissõda.

"Peaasi, et Helen ja Kats sittagi ei saa. Ära panin sellele segasele. Pärast olümpiat hakkas jälle üks nutt ja hala. Nõudis uut juhatust ja uut presidenti, aga me võtsime kaks lambiklubi liikmeks. President on minuga ühest erakonnast. Mingi invaklubi tahtis ka liituda, need saatsime vee alla sulistama rsk."