Michael Schumacher võib traagilise suusaõnnetuse järel lamada haiglavoodis, ent tema saavutuste kuma on F1 sarjas näha tänaseni. Samal ajal kui seitsmekordse maailmameistri poeg Mick astub oma esimesi samme kuningliku sarja jõudmiseks, on juba 40 aastat katkematult seal võistelnud mõni Schumacheri kunagine meeskonnakaaslane. Et Schumacher sai 3. jaanuaril alles 48aastaseks, on tegu mõistagi tagasiulatuva statistikaga, ent sellegi poolest on saavutus uskumatu. Kokku said Schumacheri oma meeskonnakaaslaseks kutsuda 11 vormelipilooti. Andrea de Cesaris

F1 sarjas tegev 1980-1994

Schumacheri esimene ja kõige lühiaegsem meeskonnakaaslane – 1991. aastal esindasid mehed Belgia GPl koos Jordani meeskonda. De Cesarise nimel on F1 sarja üks negatiivseid rekordeid – oma 15aastase karjääri jooksul startis ta 208. GPl, ent ei võitnud neist ühtegi. Michael Schumacher ei läbinud Jordani meeskonna ridades ühte võistlusringigi - kvalifikatsioonis seitsmendat aega näidanud sakslane katkestas Belgia GP avaringil siduriprobleemide tõttu. (Vida Press)

Nelson Piquet

1978-1991 Kohe pärast Schumacheri debüüti Jordani roolis napsas andeka sakslase endale Benettoni meeskond ja tulevane seitsmekordne F1-tšempion sai viis etappi kihutada karjääri lõpetava kolmekordse maailmameistri Piquet’ meeskonnakaaslasena. Teist nõnda nimekat kolleegi Schumacher edasise karjääri jooksul ei omanud. Martin Brundle

1984-1989, 1991-1996 1992 ühe hooaja Benettoni ridadesse kuulunud Brundle on de Cesarise masti mees – 158 GP-starti, 0 võitu. Praegu on britt maailma hinnatum vormelikommentaator. "Ta on keeruline meeskonnakaaslane, sest ta on nii enesekindel ja tugev," meenutas Brundle 2006. aastal Schumacheriga koos veedetud hooaega. "Aga kui ma olin ta meeskonnakaaslane, oli ta oma Achilleuse kandade tõttu haavatav. Ta ei tabanud alati auto võistlusseadetega täppi, sest tal puudusid veel kogemused." Martin Brundle on vormelikommentaatorina tuntum kui ta oli enam kui kümneaastase sõitjakarjääri jooksul. (Vida Press) Riccardo Patrese

1977-1993 Schumacheri meeskonnakaaslaste seeria algpunkt, juba 1977. aasta Monaco GPl debüüdi teinud Patrese tähistas 1993 oma 39. sünnipäeva. Pika karjääri jooksul astus itaallane kuuel korral poodiumi kõrgeimale astmele ja sai 1992 Nigel Manselli järel MM-sarjas suisa teise koha. Tõsi, Mansell teenis hooaja peale 108 punkti, Patrese vaid 56. 1977. aastal nägid vormelid välja sellised. Riccardo Patrese esindas Shaddow nimelist meeskonda, mis võistles F1 sarjas aastatel 1973-1980. (Vida Press) JJ Lehto

1989-1994 Hilisema kahekordse Le Mansi 24 tunni sõidu võitja Lehto F1 karjäär ei saanud kuue sarjas veedetud aasta jooksul kuidagi jalgu alla. Parimaks tulemuseks jäi 1991 Scuderia Italia (mitte segamini ajada Ferrariga) roolis San Marinos saadud kolmas koht. Jos Verstappen

1994-1998, 2000-2001, 2003 Vanemad vormelifännid mäletavad Verstappenit peamiselt 1994. aastal Hockenheimis Benettoni boksis lahvatanud tulekahju õnneliku ohvrina, nooremad teavad teda Max Verstappeni isana. Johnny Herbert

1989-2000 Herbert oli üks kolmest Schumacheri tiimikaaslasest tema esimesel tiitlivõiduaastal, ainus abiline teisel. Sakslase kõrvalt õnnestus inglasel isegi kaks etappi võita (Suurbritannias ja Itaalias, Schumacher katkestas mõlemad). Tema karjääri kolmas esikoht pärineb 1999. aasta Euroopa GPlt, mis jäi ühtlasi Stewarti (hilisem Jaguar, nüüdne Red Bull) meeskonna ainsaks etapivõiduks. Eddie Irvine

1993-2002 Schumacher liitus 1996 Ferrari meeskonnaga ning veetis seal järgnevad 11 hooaega. Selle aja jooksul sõitis ta koos kolme erineva meeskonnakaaslasega, kes palgati kõik sakslase kannupoisiks. Isiklikule edule oli lähedamail Irvine, sest Schumacher murdis 1999 Silverstone’is toimunud avariis jala ning Irvine pidi varusõitja Mika Salo ees hooaja teisel poolel täitma Ferrari esisõitja rolli. Inglane võitiski kokku neli etappi, ent kaotas McLareni piloodile aasta kokkuvõttes kahe punktiga. Küll tõi Irvine oma tulemustega Ferrarile esimese tiimide MM-tiitli pärast 1983. aastat. Rubens Barrichello

1993-2011 Esikohal olnud Barrichello lasi 2002. aasta Austria GPl meistritiitlit jahtinud Schumacheri endast mööda. Sakslane heastas teene USAs, kui Ferrarid korraldasid ajaloo napima GP-finiši: Barichello edestas tiimikaaslast finišijoonel 0,011 sekundiga. (Vida Press) Kuus aastat Schumacheri ustava leitnandi rolli täitnud brasiillane on 322 GP-stardiga MM-sarja ajaloo teenekaim sõitja. Schumacheri kõrval ei saanud ta kunagi aga oma tiitliunistust täita ja vormeliromantikud lootsid, et ehk suudab Barrichello lõpuks 2009 Brawni roolis kamaluga ära teenitud tiitli võita. Ometi mängis ta sealgi tiimikaaslasele, seekord Jenson Buttonile, teist viiulit. Felipe Massa

2002, 2004-2016? Schumacheri viimane hooaeg enne (esimest) erruminekut kulus Massa koolitamisele. Mehed said suurteks sõpradeks ning kui Massa 2009. aastal Ungari GPl kiivit tabanud vedru läbi hirmsa peahaava sai, soovis Schumacher semu asendamiseks pensionipõlvelt naasta. Felipe Massa (paremal) tegi F1-debüüdi juba 2012. aastal Sauberi roolis. (Vida Press) Massa on ka ainus võimalus, kuidas Schumacheri aktiivsete meeskonnakaaslaste seeria 2017. aastal jätkuda võiks – kui Williamsi meeskond kaotab Valtteri Bottase Mercedese rooli, on just algselt karjääri lõpetamisest teatanud Massa kõige tõenäolisem soomlase asendaja. Nico Rosberg

2006-2016