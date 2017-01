Ühe firma esindaja sõidab Memphisesse tähtsale koosolekule. Enne rongis magama heitmist palub ta vagunusaatjat, et too ta kindlasti Memphises maha paneks. Asjad nii korraldanud, heidab mees muretult puhkama. Ärgates leiab ta pahameelega, et Memphis on ammu möödas. Väljunud kupeest, sõimab ta vagunisaatja sõna otseses mõttes ropult läbi. Vagunisaatja kuulab kõne rahulikult ära. Kui kurjustaja kupeesse tagasi on läinud, ütleb ta oma kolleegile:

"Seda, mida me praegu kuulsime, ei saa võrreldagi sellega, mida mulle ütles see mees, kelle ma Memphises rongilt maha tõstsin."