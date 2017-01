Meeste laskesuusatamises on sel kümnendil toimunud võimuvahetus. Endine kuningas, 42aastane norralane Ole Einar Björndalen on troonilt taandunud ning tema asemel on koha sisse võtnud 28aastane prantslane Martin Fourcade.

Nooremad laskesuusasõbrad teavad, et käimasoleval hooajal 11st individuaalvõistlusest 8 võitnud Fourcade liigub sujuvalt kuuenda järjestikuse MK-sarja üldvõidu suunas. Samal ajal teeb 42aastane Björndalen sarjas jätkuvalt vapralt kaasa ning saavutas näiteks viimati Oberhofi 15 km ühisstardis kõrge viienda koha.

Siinkohal on paslik piiluda mõlema mehe auhinnakappi, et oleks selge, kui kõvasti peab praegune valitseja Fourcade veel vaeva nägema, et temast saaks kõigi aegade tituleeritum laskesuusataja. Tabel räägib enda eest, aga fakt on see, et Björndaleni seatud latt on oi-oi, kui kõrge...