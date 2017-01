Kahevõistleja Kristjan Ilves (20) on meie senise talve edukaim talisportlane MK-sarjas. Kaheksast senipeetud osavõistlusest on ta jõudnud punktikohale suisa viiel korral, mis on rohkem kui eelneva karjääri jooksul kokku (3).

Viimastel võistlustel on Ilvest alt vedanud sooritus hüppemäel, mis varem olnud tema trump. Õhtuleht võttis noore kahevõistleja hooaja tükkideks, et näha, millise mustri järgi Ilves kulgeb.

Üks on selge: kuigi Ilvese suusakiirus on tänu koostööle Anatoli Šmiguniga arenenud, peab ta esmalt õnnestuma hüppemäel, et võidelda koha eest esimese 20 seas, mis oleks tingimusteta kordaminek (Ilvese parim koht MK-sarjas on tänavu Rukal saavutatud 17.).