Poola jalgpallurite ühendus avalikustas täna oma valiku sealse kõrgliiga parimatest. Suurima tunnustuse ehk kogu Ekstraklasa parimaks palluriks nimetati Eesti jalgpallikoondise keskväljamaestro Konstantin Vassiljev.

Aasta alul, pärast viienda Hõbepalli võitmist sõnas Vassiljev Õhtulehele, et just kolleegide tunnustus on talle kõige olulisem. Seega pole raske arvata, kui tähtis too tiitel talle on.

Vassiljev on viimase kuue kuu jooksul teeninud ühe autasu teise otsa, aga pole ka ime, kui mees on hooaja esimese 20 vooruga löönud Bialystoki Jagiellonia kasuks 10 väravat ja jaganud 9 resultatiivset söötu. Ühtlasi on Jagiellonia praegu suuresti tänu Vassiljevile liiga liider.

Lisaks sellele, et ta valiti kogu Ekstraklasa 2016. aasta parimaks, nimetati ta mõistagi ka liiga sümboolsesse koosseisu. Jagiellonia meestest kuulub sinna ka leedulasest ründaja Fedor Cernych, kel tänavu kirjas üheksa väravat.

Poola kõrgliiga 2016. aasta sümboolne koosseis.

Peale Ekstraklasa mängijate osalesid hääletusel ka Poola esi- ja teise liiga mängijad.