Sebastien Ogieri (M-Sport) ettevalmistus Monte Carlo ralliks sai pisikese tagasilöögi, sest ta tegi tänasel testisõidul oma Ford Fiestaga avarii.

Nimelt lõhkus neljakordne autoralli maailmameister pirueti tagajärjel tagumise vasaku ratta ning tolle vedrustuse. M-Sporti boss Malcolm Wilson sõnas väljaandele Autosport, et intsident raiskas väärtuslikku testiaega minimaalselt ega halvanud suures plaanis Ogieri kaht päeva.

"Kaotasime väikese kokkupõrke tõttu paar tundi, kuid kutid putitasid auto taas üles ja Seb sai testipäeva kenasti lõpule viia," lausus Wilson. "Oleme testidega rahul. Sebi ja Julieni tagasiside on olnud fantastiline. On üks-kaks asja, mida oleme arutanud, aga laias laastus on kõik hästi."