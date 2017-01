Laskesuusatamise MK-karussell on praegu Saksamaal Ruhpoldingus, kus sõidetakse täna ka eestlaste osavõtul meeste 4x7,5km teatesõit. Et Ruhpoldinguga murtakse MK-sarja selgroog, sukeldub Õhtuleht statistikasse ning toob lugejateni hooaja avapoole paremad laskjad.

Meeste MK-sarja ülikindel valitseja on viimased viis hooaega maailmakarikasarja üldvõidu noppinud Martin Fourcade, kes jahib legendaarse igiliikuri Ole Einar Björndaleni rekordeid ning poleks teps mitte ime, kui prantslane lõpetab karjääri aegade parima laskesuusatajana. Fourcade'i edu lähima jälitaja Anton Šipulini ees on mäekõrgune: ta edestab venelast tervelt 231 punktiga.

Anton Šipulin ees, Martin Fourcade taga. (MICHAL CIZEK)

Naiste seas on olukord oluliselt võrdsem. Laura Dahlmeieri ees juhib Gabriela Koukalova kõigest 13 punktiga ning tšehhitarist pole kaugel ka meie põhjanaaber Kaisa Mäkäräinen: soomlanna kaotab Koukalovale 31 silmaga.