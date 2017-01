NBA

Hommikusse veidi NBAd on alati hea. Tänavuse hooaja üks säravamaid tähti on kindlasti olnud habemik James Harden ja mees ei väsi seda ka pidevalt tõestamast. Täna järjekordne kolmikduubliga supermäng ja tasuks kindel võit. Mees on pöörases hoos!

James Harden records his 3rd 40-pt triple-double this season, tied with Westbrook and Michael Jordan for most such games in last 30 seasons. pic.twitter.com/ek1HyvUX3G — SportsCenter (@SportsCenter) January 11, 2017



James Harden last 2 games:

80 pts

25 reb

21 ast

14 tov

24-50 FG (48%)

11-23 3PT (47.8%)

21-24 FT (87.5%)

2 Wins — isaac (@Stat4Stat) January 11, 2017