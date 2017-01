Lootust selleks jagub, sest vigastusest paranev Joel Matip on küll vaikselt meeskonna treeningutega liitunud, kuid mängukõlbulik veel pole. See tähendab, et peatreeneril ei tohiks olla ühtegi head põhjust, miks lõhkuda Premier League´is hästi toiminud Klavan-Lovren keskkaitsepaari.

Pärast nädalavahetusel peetud FA Cup´i kohtumist, kus platsile pääses pea terves ulatuses varukoosseis, on taas oodata, et Jürgen Klopp saadab lahingusse oma parima rivistuse. Nende hulgas ka suure tõenäosusega Ragnar Klavani, kellele pühapäeval samuti puhkust anti.

Sama meelt on ka Liverpooli vutimeeskonnal lähedalseisvad meediakanalid This is Anfield ja Liverpool Echo, kes Eesti koondise keskkaitsjat ühehäälselt algkoosseisu ootavad. Kui peamiselt ennustatakse Klavani partneriks horvaadist keskkaitsjat, siis ühes süsteemis on eestlase kõrvale pakutud ka Lucas Leivat.