Esmaspäeval ja teisipäeval Iirimaal, Dublinis kohtunud 19 riigi antidopingu-organisatsioonide juhid võtsid vastu ühisavalduse, kus soovivad Venemaa täielikku eemaldamist rahvusvahelisest spordielust. See ajas omakorda tagajalgadele Venemaa spordijuhid, eesotsas Vitali Mutkoga. Muuhulgas lubas ta pikalt kestnud dopinguskandaali kohtuliku lahenduse saada.

Avaldus, millele kirjutas alla ka SA Eesti Antidoping, ütleb, et "McLareni raporti teisest osast ilmnenud tõenditesse tuleb suhtuda äärmiselt tõsiselt ning Venemaa spordiorganisatsioonid ei tohiks osaleda spordis, kuni on kasutusele võetud kõik vajalikud meetmed puhta spordi kaitseks (sh võivad Venemaa sportlased osaleda võistlustel nö neutraalse staatusega). Venemaale planeeritud rahvusvahelised võistlused tuleb mujale suunata, kuni on tagatud ausa spordi põhimõtted."

Dopinguraporti autor Richard McLaren. (NEIL HALL)

Mutko sõnul on dopingukütid ära unustanud oma põhitöö ja praegu tegeletakse poliitikaga. "Antidopingu organisatsioonid on antidopingu organisatsioonid. Nad peaks kontrollima oma riigis toimuvat, koguma uriini, mitte segame end poliitikasse," ütles endine spordiminister Mutko, kellest eelmisel aastal sai Venemaa peaministri asetäitja. "McLareni raport ei anna selliseks avalduseks mingit alust. Seal polnud uut infot. Räägitakse riigipoolsest programmist, mille kohta pole ühtegi tõendit."