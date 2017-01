Kaheksa-aastase perioodi jooksul on kvartetilt suurturniiride tiitleid "varastanud" vaid Juan Martin del Potro, Stanislas Wawrinka (ATP 4.) ja Marin Cilic (ATP 7.).

Meeste turniiril pole arvatava võitja supp nii tummine kui naiste seas. On ju kvartett Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal ja Roger Federer võitnud viimasest 36st Suure Slämmi turniirist tervelt 31. Esimesed kaks on viimasest kaheksast triumfeerinud kuuel.

Kahtlemata on meeste konkurentsis põnev näha Federeri ja Nadali tagasitulekut tipptennisesse. Legendidel jäi eelmine hooaeg vigastuste tõttu poolikuks, kuid kahtlemata tuleb suurtel soosikutel duoga arvestada.

Meeste soosikud Austraalia lahtistel

1. Andy Murray

Mullu Novak Djokovici pärast 122 nädalast perioodi maailma edetabeli juhina troonilt kukutanud britt on Austraalias finaali jõudnud tervelt viis korda, ent ihaldatud tiitlit Murray'l pole. Veel.

Austraalia lahtiste eel on Šotimaal sündinu mänginud tänavu vaid ühel turniiril. Katari pealinnas Dohas jõudis Murray finaali, kuid tema tee polnud kerge: nii Gerald Melzeri (ATP 84.) kui Nicolas Almagro (ATP 44.) alistamiseks tuli Murrayl rassida üle kahe tunni ning matšid oli äärmiselt tasavägised.

Andy Murray Austraalia lahtiste eel treeningul rassimas. (DAVID GRAY)

Finaalis kohtus Murray Djokoviciga (ATP 2.), kaotades 3:6, 7:5, 4:6. Ekspertide hinnangul võtavad kaks kanget suure tõenäosusega mõõtu ka Austraalia lahtiste finaalis.

2. Novak Djokovic

Sarnaselt Murrayle on ka serblane tänavu mänginud vaid Dohas. Avaringi kohtumine võimsa serviga Jan-Lennard Struffiga (ATP 64.) tõotas üllatuse sündi: Djokovic kaotas avasetis neli esimest geimi, kuid pani seejärel sisse teise käigu ning võitis 7:6, 3:6.

Nelja parema hulgas Fernando Verdasco (ATP 40.) alistamiseks pidi Djokovic päästma viis matšpalli: serblane näitas klassi ning sai keeruka ülesandega hakkama, võit finaalis Murray üle oli kirsiks tordil.

Novak Djokovic on kuuekordne Austraalia lahtiste võitja. (NASEEM ZEITOON)

Ent Djokovic näitas Katari pealinnas haavatavust. Jah, tema ning Murray on Austraalia lahtiste suurfavoriidid (Djokovicile sobivad Austraalia lahtiste aeglasevõitu väljakud ideaalselt, seega on tema soosik number 1! - H.R.), kuid konkurendid haistavad verd.

Mõistagi ei garanteeri see midagi, kuid usk Murray ja Djokovici alistamisesse on ekspertide arvates suurem kui eelmistel hooaegadel, mis võib kaasa tuua põnevaid üllatusi.

3. Stanislas Wawrinka

31aastane tenniseäss on viimasel kolmel hooajal võitnud iga aasta ühe suurturniiri. 2014 oli ta parim Austraalias, 2015 Prantsusmaal ning mullu US Openil.

Kusjuures, US Openi finaalis alistas Wawrinka mullu selge autsaiderina just Djokovici. Sarnaselt serblasele ja Murrayle on ka Wawrinka tänavu mänginud vaid ühel turniiril: Austraalias Brisbane'is jõudis ta poolfinaali, kaotades maailma viiendale reketile Kei Nishikorile 6:7, 3:6.

Stanislas Wawrinka. (Susan Mullane)

Sellest hoolimata on Wawrinka viimastel hooaegadel näidanud, et Suurtel Slämmidel peab temaga arvestama ning karjääri jooksul 27 miljonit USA dollarit auhinnaraha teeninu on praegu Murray ja Djokovici arvatavasti suurim konkurent.

Mõni ekspert pakub isegi, et Djokovici suurimaks ohuks on just Wawrinka, mitte Murray, sest serblane on šveitslase jõulise mängu vastu olnud suurtes raskustes. Kuid selleks peab Wawrinka olema tippvormis.

Noored tähed ja staari eemale jäämine

Turniiri mustade hobuste ring on mõistagi laiem. Kihlveokontorid pakuvad eelmainitud trio järel kõige paremaid koefitsiente Nadali (ATP 9.), Milos Raonici (ATP 3.) ja Federeri (ATP 17.) võidu peale.

Samuti on põnev näha noorte talentide esitusi. 19aastane Alexander Zverev (ATP 24.) tõusis mullu ereda komeedina tennisetaevasse, kuid Suurtel Slämmidel jäi sakslane kahvatuks: Prantsusmaa lahtistel ja Wimbledonis jõudis Zverev parimal juhul kolmandasse ringi. Aasta lõpus võitis ta oma esimese ATP turniiri Peterburis, alistades finaalis Wawrinka.

Zverev on 198 cm pikk ülimalt atleetlik ja väga mitmekülgne tennisist, tänu millele ei tasuks tema edu üle imestunud olla. Turniiri võiks sakslane suurepäraseks lugeda kohaga poolfinaalis, kordaläinuks aga kaheksa parema hulka jõudmisega.

Alexander Zverev pole perekonna ainus tegevtennisist. Zverevi kümme aastat vanem vend Mischa on maailma 50. reket. (ANATOLY MALTSEV)

Kahtlemata tasub tähele panna ka 23aastast Dominic Thiemi (ATP 8.), austerlasest aasta nooremat Lucas Pouille'i (ATP 16.) ja 21aastast Austraalias kodupubliku silme ees mängivat Nick Kyrgiost (ATP 14.).

Muide, huvitaval kombel jätab Austraalia lahtised vahele eelmisel aastal Argentiina meeskondliku Davis Cupi võitjaks tüürinud Juan Martin del Potro (ATP 39.). Mullu pärast ligi kaheaastast pausi tipptennisesse naasnud ladinaameeriklasel sõnul pole tal Davis Cupi järel olnud taastumiseks piisavalt aega.

Kes on favoriidid naiste seas?

Õrnemale soole mõeldes tasub laenata kulunut väljendit ning tunnistada, et ennustamine on tõesti tänamatu töö. Miks? Sest naiste tennis on lihtsalt niivõrd ettearvamatu. Maailma edetabelis esikümnesse kuuluv sportlane kaotab maailma 99. reketile? Meeste seas võib seda pidada šokiks, naiste seas kindlasti mitte.

Lisaks pole naiste tennises praegu Murray või Djokovici tasemel mäekõrgust valitsejat. Maailma esinumber Angelique Kerber on Austraalias küll tiitlikaitsja, ent sakslanna on 2017. aastal kaotanud nii Darja Kasatkinale (WTA 26.) kui Elina Svitolinale (WTA 13.).

Angelique Kerber. (STEVE HOLLAND)

Esinumbri staatuse mullu Kerberile kaotanud 22 korda Suure Slämmi turniiridel võidurõõmu maitsnud Serena Williams on Austraalia lahtiste eel pidanud kaks kohtumist: võit Pauline Parmentier'i (WTA 66.) üle oli kindel, kuid prantslanna alistamisele järgnes kolmesetiline üllatuskaotus Madison Brengle'ile (WTA 69.), tehes koguni 88 (!) lihtviga.

Naiste tipud ei suuda näidata meestega võrreldavat stabiilsust, kuid eksperdid peavad heitlikust hoost hoolimata Austraalia lahtiste favoriitideks just Kerberit ja Williamsit. Samas ei hinnata neid kaugeltki nii tugevateks soosikuteks kui Djokovici ja Murray't meeste seas. Mullu madistati teineteise vastu finaalis ning sakslanna noppis karjääri esimese Suure Slämmi turniirivõidu.

Ehkki Williams ei külva praegu vastastesse niivõrd suurt hirmu kui paar hooaega tagasi, on ta Suurtel Slämmidel alati esirinnas, mistõttu ei saa tema võimalusi väikeseks pidada: viimasest kaheksast naiste suurturniirist on hiljuti kihlumisest teatanud ameeriklanna võitnud neli, jõudnud kaks korda finaali ning sama palju nelja parema sekka.

Peaks Kerber ja Williams taas finaali jõudma, on võitjat ülimalt raske ennustada. Jah, sakslanna võitis mullu, kuid Wimbledoni tiitlilahingus kaotas Kerber Williamsile kahes setis. Et tiitlikaitsja on fantastilises füüsilises vormis ning aeg 35aastasele Williamsile ei halasta, kukub kaalukauss kõige napimalt Kerberi kasuks.

Mustad hobused

Traumade tõttu jäävad tippudest eemale noarünnakus käevigastuse saanud Petra Kvitova (WTA 11.) ja randmehädadega kimpus olev Madison Keys (WTA 8.). Kahekordne Austraalia lahtiste võitja Viktoria Azarenka (WTA 14.) sai emaks, Maria Šarapova mängukeeld on endiselt jõus ning tagatipuks lõpetas karjääri endine esinumber Ana Ivanovic. Tõsi, viimane poleks turniiri suurfavoriitide hulka niiehknaa mahtunud.

Kahekordset Wimbledoni võitjat Petra Kvitovat rünnati eelmise aasta lõpus tema kodus. Õnneks on ta vigastustest taastumas ning peaks väljakule naasma umbes poole aasta pärast. (DAVID W CERNY)

Kui Kerber ja Williams on suursoosikud, siis keda tuleks pidada mustaks hobuseks? Maailma kolmas number, fännide poolt Maagiks kutsutav Agnieszka Radwanska on üliosav ja väärib kahtlemata karjääri esimese suurturniiri võitu, kuid poolfinaali edenedes võib ta kohtuda Williamsiga ning Serena võimsusele pole poolataril midagi vastu panna. Seda toetab ka statistika: kümnest omavahelisest mängust on ameeriklanna võitnud kümme.

Kahtlemata pakuvad tugevat konkurentsi mullu US Openi finaali jõudnud Karolina Pliškova (WTA 5.), Prantsusmaa lahtiste tiitlikaitsja Garbine Muguruza (WTA 7.) ja Simona Halep (WTA 4.). Trio on võimas ning näiteks Pliškova servis mullu WTA-tuuril enim ässasid, kuid Willams-Kerber duo tasemel nad veel päris pole.

Teiste seas on üllatusvõimelised ka WTA aastaturniiri võitnud Dominika Cibulkova (WTA 6.) ja olümpiamängude üksikmängu võitnud Monica Puigi (WTA 32.). Ent rohketest nimedest hoolimata on välismaised eksperdid ühel nõul: võidab Williams või Kerber, teiste püssiroht võib mullu naiste Suure Slämmi turniire valitsenuid küll haavata, ent mitte surmavalt.

Monica Puig (pildil) alistas mullu Rio OMi üksikmängu finaalis Angelique Kerberi. (LUIS ACOSTA)

Kas Kontaveit piirdub taas avaringiga?

Mullu osales Anett Kontaveit (WTA 120.) kõigil neljal Suure Slämmi turniiril, ent kaunitaril ei õnnestunud avaringist edasi murda. Näiteks Austraalias kaotas ta toona kolmandana asetatud Muguruzale 0:6, 4:6.

Tänavu oli loosiõnn ainsa eestlasena Austraalias mängivale Kontaveidile armuline. 21aastane meie esireket kohtub Eesti aja järgi teisipäeva öösel kreeklanna Maria Sakkariga (WTA 94.). Naised on varem kohtunud kolm korda, Kontaveit juhib mängudega 2:1.

Kui Muguruzale kaotamist ei saa kuidagi pahaks panna, ei saaks Kontaveit pärast Sakkarile kaotamist turniiriga põrmugi rahule jääda. Seda enam, et teise ringi vastane poleks samuti kõige teravamast tipust: ta kohtuks Alize Cornet' (WTA 31.) või Myrtille Georges'iga (WTA 197.).