Nazarov lisab: "Loodan, et see paus piirdub ainult ühe nädalaga. Samas on pärast reisitõrget siia elama paigutatud inimesed viidud kuhugi mujale, sest Istanbul ei ole neid vastu võtnud. Paljud on maandunud Izmiris ja ootavad nüüd seal, mis edasi juhtub."

Balta ja Nazarov loodavad lähipäevil Tallinna jõuda. "12. jaanuariks on lennupiletid olemas," ütleb mullu kolmel tiitlivõistlusel kaheksa parema hulka jõudnud 30aastane kaugushüppaja teisipäeva õhtul. "Aga kui vaatan televiisorist, mis praegu Istanbulis toimub, siis... Seal on maas selline lumi nagu Eestis parimatel aegadel."

Balta jätkab: "Ega see midagi ainulaadset ole. Mäletan aega, kui Euroopa kohal oli vulkaanitolmupilv, ka siis ei lennanud lennukid nädal aega. Niisuguseid asju ikka juhtub. Võib öelda, et meil ei jopanud."

Lätlased läksid koju

Balta ja Nazarov ning Eesti kergejõustiku tulevikulootused Janek Õiglane ja Karl Erik Laanet alustasid Aafrika reisi 6. jaanuaril. Nad pidid samal päeval Istanbulis kohtuma Läti mitmevõistlustähe Laura Ikauniece-Admidinaga, kes harjutab Nazarovi juhendamisel.

Eesti kergejõustiklased suundusid LAVi Istanbuli kaudu, kuid esimest vahemaandumist ei toimunudki, sest sihtkohas möllas lumetorm, mille sarnast türklased ei mäletagi.

"Lennuk ei raputanud, lihtsalt öeldi, et Istanbulis ei maanduta, natuke tiirutasime linna kohal," lausub Nazarov. "Meid suunati Samsuni. Reis venis päris pikaks – kahe tunni ja viiekümne minuti asemel lendasime viis tundi!"

2015. aasta MMil seitsmevõistluses pronksmedali võitnud Ikauniece-Admidina ja tema abikaasa olid vahepeal õnnelikult Istanbuli jõudnud. "Nemad passisid seal kolm päeva ega saanud mingisugust teavet ja sõitsid koju," märgib Nazarov.

Meie kergejõustiklased paigutati Samsunis hotelli elama. "Tuba on korralik, merevaatega," kirjeldab Eesti kaugushüpperekordi 6.87 omanik olmetingimusi. "Süüa antakse kolm korda päevas, kõht on täis. Selles mõttes ei saa nuriseda."

Samas möönavad nii Balta kui ka Nazarov nagu ühest suust, et treeningud kannatavad. "Ometi ei tea kunagi, milleks see kõik hea on," arutleb tallinlanna. "Äkki oleksin liiga vara vormi jõudnud, praeguse seisuga seda kindlasti ei juhtu."

Balta on halvad mõtted peast välja tõrjunud. "Vahel on inimesed nädal aega haiged, mõnikord kauemgi," nendib ta. "Nii et minul midagi hullu pole, saan end siin enam-vähem vormis hoida. Kui see periood muutub kahe nädala pikkuseks, siis võin pisut närvilisemaks muutuda."

Kuidas Balta Samsunis treenib? "Hotelli kõrval on rand, käin seal jooksmas. Siin on ka väike jõusaal, kus on minu jaoks piisavad raskused olemas, saan suhteliselt normaalselt harjutada. Ainus kehv asi on, et mu treenerit ei lubata samal ajal jõusaali. Naised ja mehed tegutsevad eraldi, see on nende kultuuriline eripära. Tuleb välja, et meil on Türgis pooleldi pealesurutud puhkelaager, mille eest ise maksma ei pea," räägib Balta naerdes.

Nazarov nuputab, kuidas Balta võimalikult tõhusalt harjutada saaks. "Väga soe väljas ei ole, aga krossijooksud ja lõigud saab ära teha. Harjutanud oleme iga päev, olukord on lihtsalt omapärane. Midagi sellist kogen esimest korda elus," ütleb esmaspäeval Türgis 52. sünnipäeva tähistanud treener.

Tekkis suur segadus

Algul pakuti Eesti kergejõustiklastele välja mitu varianti, millal on võimalik reisi jätkata. "Lõpuks tekkis niisugune segadus, et keegi ei saanud enam midagi aru," ütleb Nazarov. "Kõik koos poleks saanud edasi minna, ühele pakuti lennupiletit 12., teisele 16. jaanuariks. Nii oleks mõnel sportlasel jäänud laagris treenimiseks ainult üks nädal. Selleks ei ole mõtet Lõuna-Aafrikasse sõita. Algselt pidime sinna minema kolmeks nädalaks. Otsustasime, et naaseme Tallinna ja mõtleme midagi muud välja."