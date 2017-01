10.15 Kahevõistlus (hüpped) Eurosport 2

14.00 Kahevõistlus (10 km) Eurosport 1

14.45 Mäesuusatamine (Alpi kahevõistlus) Eurosport 2

15.35 Laskesuusatamine (meeste sprint) ETV 2, Eurosport 1, YLE 2

17.30 Eesti jalgpall (FCI – Flora) Tallinna TV

18.45 Suusahüpped, Eurosport 1

18.45 Euroliiga korvpall (Galatasaray – Žalgiris) VSB

21.45 Euroliiga korvpall (Real Madrid-Maccabi) VSB

Laupäev, 14. jaanuar

02.00 NHLi jäähoki (Washington – Chicago) Setanta Sports, Viasat Hockey

05.30 NBA korvpall (Cleveland – Sacramento) NBA TV

08.00 Kelgutamise MK, Eurosport 2

08.55 KHLi jäähoki (Khabarovsk – Riia Dinamo) VSB

09.30 Kelgutamise MK, Eurosport 2

10.30 Tennis Sydney ATP (finaal) Eurosport 1

11.30 Mäesuusatamine (naiste kiirlaskumine) Eurosport 2

12.30 Kelgutamise MK, Eurosport 1

13.15 Mäesuusatamine (meeste kiirlaskumine) Eurosport 1

13.55 La Liga jalgpall (Alaves – Athletic Bilbao) Setanta Sports

14.00 Eesti jalgpall (Paide - FC Levadia) Tallinna TV

14.15 Kahevõistluse MK (meeskonnavõistlus), Eurosport 2

14.25 Premier League jalgpall (Tottenham - West Bromwich) VSB

15.00 Laskesuusatamine (naiste sprint) ETV2, YLE2, Eurosport 1

15.15 Suusatamise MK (sprint) Eurosport 2

16.45 Suusahüpped, Eurosport 1

16.55 Premier League jalgpall (Swansea - Arsenal) VSB

17.10 La Liga jalgpall (Barcelona - Las Palmas) Setanta Sports

19.25 Premier League jalgpall (Leicester - Chelsea) VSB

19.25 La Liga jalgpall (Atletico Madrid - Real Betis) Setanta Sports

20.05 NHLi jäähoki (Boston-Philadelphia) Viasat Hockey

21.40 La Liga jalgpall (Deportivo - Villarreal) Setanta Sports

22.05 Uisukross, YLE2

Pühapäev

02.00 NHLi jäähoki (Montreal - NY Rangers) Setanta Sports

04.00 Poks (Badou Jack-James DeGale) VSB

It's going down, @jamesdegale1 is ready to unify the belts! 48 Hours till #BrooklynBoxing returns👊make sure you get your 🎟in Bio #JackDeGale pic.twitter.com/Xin9HXzBpi