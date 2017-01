Eesti spordisõpradel on põhjust erilise innuga tänavust Dakari rallit jälgida, sest meie motomees Toomas Triisa liigub vankumatult Malle-Moto klassi võidu suunas.

Täna on kõigil Dakari rallil osalejatel nii-öelda sunnitud puhkepäev, sest viimase 40 aasta suurimad tulvaveed häirisid eilset võistluspäeva nii palju, et korraldajad otsustaid tänase katse ära jätta. Võidukihutamise asemel on täna kavas 600 kilomeetrit ülesõitu Saltast Chilecitosse.

Dakar Rally Team Estonia Facebooki leht vahendab Triisa kommentaari eilse kohta: "Eilne päev oli ikka päris hull. Katse ise mitte nii väga, aga päev üldse. Istusime kell 7 hommikul tsikli selga ja öösel kell pool üks saime alles tsikli seljast maha. Üle 1100 kilomeetri siis.