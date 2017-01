Korvpalliliidu teatel asus kohtunike divisjoni juhina tööle Rain Peerandi, kes võttis teatepulga üle Aare Hallikolt.

32-aastane Peerandi pääses läinud aasta sügisest Vana Maailma tugevamate sarjade, Euroliiga ja EuroCupi vilistajate ringi. EuroCupil on ta tööd saanud regulaarselt, Euroliigas tegi debüüdi detsembri alguses mängus Kaasani Unics - Milano EA7.

Korvpalliliidus on tema ülesanneteks kohtunike koolituste korraldamine, meistriliiga kohtunike määramine ja regioonijuhtide töö korraldamine. "Asuda tööle EKLi kohtunike divisjoni on mulle põnev väljakutse, kus saab siduda nii töö kui ka hobi. Selge on see, ses ametis pole kerge, sest kohtunikud on omaette isiksused ja samuti tuleb arvestada sellega, et tihtipeale pole kohtunikud mängu juures just kõige palavamalt armastatud persoonid," rääkis Peerandi pressiteate vahendusel.

Tartust pärit Peerandi on omal ajal mänginud sealse esindusmeeskonna särgis meistriliigas. Ta vilistanud nii eurosarja finaalturniiri (FIBA EuroChallenge), noorte EM-turniiride kui ka meeste EM-valikmänge, nüüd jõudnud ka Euroliiga tasemele.

Aare Halliko jätkab vabakutselise kohtunikuna (vilistab samuti Euroliigat ja EuroCupi) ning toimetab ajakirjas Basketball edasi kohtunikeveergu.