"Head aega 10+ lisakilo ja tere Wisla!" Niisugune pealkiri vaatab vastu äsja Facebooki küljele "Kaarel Nurmsalu Fanclub" jõudnud postitusest. Tõsi ta on: kahe aasta eest suurest spordist loobunud Kaarel Nurmsalu naaseb suusahüppemaailma! Ei mingit nalja, kinnitas ka Nurmsalu ise äsja telefonitsi Õhtulehele. Mis ajendas teda suurde sporti naasma? "See on küsimus, millele on lühidalt päris raske vastata. Mingil määral võiks kasutada kulunud fraasi: vana arm ei roosteta!" vastas Nurmsalu. "Mulle jõudis ühel hetkel kohale: asi jäi pooleli. Et minus on veel piisavalt, mida hüppemägedel anda. Otsustava tõuke andis Eesti meistrivõistlustel tehtud sooritus. See hüpe oli teatud elementides parem minu paremate päevade hüpetest. See pani mind mõtlema: miks nüüd tuli välja, miks siis ei tulnud?"

Facebookis olev postitus jätkub järgmiselt: "Viimasest postitusest on mõni aeg möödas. Selle aja sisse on mahtunud mõned hüppeid ja natukene kaalukaotust. Jah, vana arm ei roosteta. KARLA ON TAGASI. Pärast lõpetamise otsust ei olnud plaanis suurde karusselli tagasi astuda. AUSALT.

2016. aasta nelja mäe turnee ajal hakkas jäämägi vaikselt sulama. Sealt edasi sai võisteldud nii Eesti meistrivõistlustel kui ka Jaani hüppevõistlusel, kus sai selgeks, et aitab jamast – AEG ON ASTUDA SUURELE AREENILE. Selge oli ka see, et üksinda ei ole seda võimalik teha. Saladuskatte all võib öelda, et härra Sarparanta (treener Topi Sarparanta - toimetuse märkus) torkis pidevalt selle kahe aasta jooksul uuesti alustama. Tänud ka headele toetajatele ja tõelistele fännidele, kelleta oleks asi piirdunud ilmselt Eestis võistlemisega. Enne Wislat sai käidud kolmes laagris ja kehakaalu hoitud normi piires. Laagrid on olnud pigem lühemad ja keskendutud on kvaliteedile. Nüüd aga hit the road Karla ja nagu Topi ütleb: TARINA JATKUU!!!! Seega etendus algab juba eeloleval reedel kell 18 kohaliku aja järgi. Püsige lainel."