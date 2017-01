Laskesuusatamise MK-etapil Ruhpoldingus oli täna esimese alana kavas meeste 4x7,5 km teatesõit, kus võidu võttis Norra (1:13.40,7; 0+5). Eesti teatenelik (Rene Zahkna, Roland Lessing, Kalev Ermits, Kauri Kõiv) sai 17. koha (+4.25,9; 1+10).



Avavahetuses rajale läinud Rene Zahkna jääb täna oma laskmisega igati rahule. “Lamadestiirus üritasin kiiresti teha ja see mul ka õnnestus, 21 sekundit,” sõnas Zahkna, kes lahkus esimesest lasketiirust puhaste paberitega ja näitas tiirus paremuselt teist aega.

Laskesuusataja tõdes pressiteate vahendusel, et eksis küll püstitiirus korra, kuid varupadruniga sai ta märgi kiiresti alla. “Laskmisega jään täna rahule,” ütles ta. Sõidu osas tunnistas noormees, et oleks soovinud näidata kiiremat minekut.



Zahkna kiiret ja täpset laskmist tunnustas ka koondise lasketreener Indrek Tobreluts. “Rene alustas teatemeeskonna sõitu väga kenasti,” hindas Tobreluts Zahkna esitust. “Ka lasketiirudes tegutses ta kiiresti ja hästi." Tobreluts lisas, et meeskonna kaotus liidritele oli oodatust küll veidi suurem, kuid arvesse tuleb võtta, et teatenelik pidi läbima ka ühe trahviringi.

Homme on Ruhpoldingus kavas naiste 4x6 km teatesõit, kus Eesti nelik stardib koosseisus Kadri Lehtla, Grete Gaim, Kristel Viigipuu ja Tuuli Tomingas.



13. jaanuaril on Ruhpoldingus kavas meeste 10 km sprindidistants. Eestlastest on stardis Rene Zahkna, Martin Remmelg ja Kalev Ermits.